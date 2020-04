Luxemburg schaltet Hotline für Opfer häuslicher Gewalt

Die Opfer von häuslicher Gewalt können ab diesem Dienstag unter 2060 1060 Hilfe erhalten. Fünf luxemburgische Opferhilfeverbände haben im Einvernehmen mit dem Ministerium für die Gleichstellung von Frauen und Männern eine gemeinsame Hotline eingerichtet. Damit will man auf eine «erwartete Zunahme» der häuslichen Gewalt reagieren, die durch die Ausgangsbeschränkungen voraussichtlich zunehmen wird.

Diese anonyme Hotline ist an sieben Tagen in der Woche von 12.00 bis 20.00 Uhr erreichbar. Außerdem kann der Kontakt zu den Hilfeangeboten auch über info@helpline-violence.lu hergestellt werden, sollten sich die Opfer nicht zum Telefonieren in der Lage sehen.

Die Verbände weisen darauf hin, dass die Nummer nicht den Notruf bei der Polizei ersetze. In der Mitteilung empfehlen die Verbände daher, in Fällen in denen eine unmittelbare Gefahr drohe, sich über die 113 an die Polizei zu wenden.

(mm/L'essentiel)