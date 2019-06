Rollen die Züge bald ohne Fahrer durch Luxemburg?

Mit der Unterzeichnung eines Vertrages mit dem französischen Zughersteller Alstom hat die Luxemburger Eisenbahngesellschaft CFL im Dezember 2018 insgesamt 34 neue Züge in Auftrag gegeben. Kostenpunkt: rund 360 Millionen Euro.

Die neuen zweistöckigen Triebwagen aus der Coradia-Serie sind für den Regionalverkehr bestimmt und bereits in neun europäischen Ländern und in Kanada im Einsatz, wie die CFL in einem Communiqué mitteilen. Die Züge sollen in Luxemburg, Belgien und Frankreich mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 Stundenkilometern rollen und über WiFi verfügen.

In einem Artikel der belgischen Wirtschaftszeitung Trends-Tendance erklärt Bernard Belvaux, der für Alstom in den Benelux-Ländern verantwortlich ist, dass das neue Rollmaterial darüberhinaus mit dem System ATO ausgestattet ist. Dieses könne «langfristig das führerlose Fahren der Züge ermöglichen».

ATO reduziert den Energieverbrauch

Auf Anfrage von L'essentiel bestätigten die CFL, dass das System in den 34 bestellten Zügen verbaut wird. Ihre Auslieferung beginne Ende 2021. «Die Analysen zur Nutzung des Systems laufen noch. Für einen konkreten Aktionsplan ist es noch viel zu früh», erklärte CFL-Pressesprecherin Alessandra Nonnweiler.

Dank des ATO-Systems können schon heute die Beschleunigungs- und Bremsvorgänge der Züge optimiert und so der Energieverbrauch um 30 bis 40 Prozent gesenkt werden. Bisher variiere dieser stark von Fahrer zu Fahrer. ATO ermögliche es den CFL zudem, «mehr Züge gleichzeitig einzusetzen und vor allem die Pünktlichkeit zu verbessern».

