LuxairCargo schickt Gewinner in den Urlaub

Die Luftfrachtspedition LuxairCargo hat einen Logistikwettbewerb organisiert, den sechs Studenten für sich entscheiden konnten. Drei davon besuchen das Technische Lyzeum Bonnevoie und drei das Technische Lyzeum Lallingen. Als Hauptpreis wurde den Gewinnern je ein europaweit gültiges Flugticket überreicht, mit dem sie in den wohlverdienten Urlaub durchstarten können.

Meris Kijamet, 19, und Adis Hasanbegovic, 17, beide aus Esch und Teilnehmer des Studiengangs «Logistics Management» in Bonnevoie, nutzten am Montag die Gelegenheit, den Managern von LuxairCARGO ihr preisgekröntes Projekt zum Thema Arbeitssicherheit vorzustellen.

«Nach zwei Besuchen im Luxair Cargo Center haben wir viele Informationen über das riesige Depot und die Flugzeuge gesammelt und versucht, unsere Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit einzubringen». sagt Meris. «Im Vergleich zu unseren Kursen war es sehr praxisnah und wir haben durch die Teilnahme an diesem Wettbewerb in kurzer Zeit viel gelernt. Diese Art von Initiative motiviert uns wirklich, unsere Ausbildung fortzusetzen und später in Luxemburg zu arbeiten.»

(fl/L'essentiel)