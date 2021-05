«Wir wollen mehr Junge in Gesundheitsberufen»

«Wir wollen mehr junge Menschen für die Gesundheitsberufe gewinnen». Das ist das Ziel, das Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP), der Minister für Bildung, Claude Meisch (DP) und Corinne Cahen (DP), Familienministerin, am heutigen Montagmorgen festgelegt haben. «Wir müssen auf den Fachkräftemangel in diesem Bereich reagieren», betonte Claude Meisch.

An der Universität Luxemburg sollen ab dem Studienjahr 2023/2024 sieben neue Studiengänge zugänglich sein. Dazu gehören ein Bachelor-Studiengang für allgemeine Pflegekräfte, vier Bachelor-Studiengänge für Fachpflegekräfte sowie zwei Bachelor-Studiengänge für Hebammen und Medizinische Fachangestellte für Radiologie. Gleichzeitig werde das BTS Fachdiplom in allgemeiner Krankenpflege weiterhin am Lycée pour professions de santé angeboten.

Gehaltsfrage muss noch geklärt werden

«Das Ziel ist, das Ausbildungsangebot zu vervollständigen», erklärte Paulette Lenert. Das BTS ist ein spezieller Kurs zwischen Sekundar- und Hochschulbildung. Wir sprechen also ein anderes Publikum an. Die Idee ist zu diversifizieren, um mehr junge Leute anzusprechen, sowohl Einheimische als auch Personen aus der Großregion.» Illusionen mache sich Lenert aber keine: «Wir werden weiterhin auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen sein».

Corinne Cahen hob die Bedeutung der luxemburgischen Sprache hervor. «In Alten- und Pflegeheimen ist es sehr wichtig, dass die Mitarbeiter des Gesundheitswesens gut genug Luxemburgisch sprechen, mindestens auf B1-Niveau.» Ob die Pläne auch höhere Gehälter in den Gesundheitsberufen mit sich bringen? Paulette Lenert sagt, dass das Thema im Rahmen von Tarifverträgen diskutiert werde. «Das ist immer dann der Fall, wenn Ausbildungswege erweitert werden. Wenn es so weit ist, sollte das in den entsprechenden Kreisen mit den Sozialpartnern verhandelt werden.»

(ol/L'essentiel)