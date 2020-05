Wann dürfen Luxemburger wohin reisen?

Während in Luxemburg, wie auch bei den französischen, belgischen und deutschen Nachbarn, die Einschränkungen zunehmends gelockert werden, bleibt die Frage des grenzüberschreitenden Reiseverkehrs noch komplex. Klar ist: Grenzgänger mit Arbeitsbescheinigung können die Grenzen problemlos passieren. Nur hinter allen anderen Reisegründen steht immer noch ein großes Fragezeichen.

«Luxemburg hat seine Grenzen nie geschlossen, so dass die Menschen ungehindert in das Großherzogtum einreisen können und die luxemburgische Polizei keine Strafzettel ausstellt», sagt ein Sprecher des luxemburgischen Außenministeriums und fügt hinzu: «Wir sind nicht für die von den Nachbarländern durchgeführten Kontrollen verantwortlich».

Ohne zwingenden Grund kann es teuer werden

«Nicht-Geschäftsreisen nach Luxemburg und Belgien sind möglich (mit Maske), und zwar bis zu einer Entfernung von 100 Kilometer vom Wohnort», so die Präfektur von Meurthe-et-Moselle. Aber auch hier ist ein «zwingender» Grund nötig, um bei einer möglichen Kontrolle keine Geldstrafe zu riskieren. Fahrten nach Düdelingen oder Esch/Alzette, um zu tanken oder Zigaretten zu kaufen, sind demnach nicht möglich.

Luxemburger, die beabsichtigen, nach Frankreich zu fahren, müssen ebenfalls zwingende Gründe vorlegen. Hierzu zählt etwa der Arbeitsplatz in Frankreich oder der Transport von Gütern. Erlaubt ist auch die Durchreise von Personen, die ihren Hauptwohnsitz oder den ihres Ehepartners oder ihrer Kinder in Frankreich haben. Ein Besuch bei Freunden oder ein Einkauf kann allerdings 135 Euro Strafe kosten.

Deutschland lockert bald die Grenzkontrollen

Für Belgien gelten die gleichen Regeln, sagt ein Polizeisprecher der Provinz Luxemburg. «Die Grenze ist für diejenigen, die einkaufen oder Freunde besuchen wollen, immer noch zu». Zuwiderhandlungen können mit einer Geldstrafe von bis zu 250 Euro geahndet werden. Sowohl in Frankreich als auch in Belgien weisen die Behörden darauf hin, dass «sich die Regeln im Moment sehr schnell ändern», so dass die Situation täglich überwacht werden muss.

Deutschland öffnet seine Grenzen nur für Grenzgänger mit einer Arbeitsbescheinigung. Einkäufe sind für Bewohner der Grenzländer in nächster Zeit ebenfalls nicht möglich. Erst am Samstag, 16. Mai, sollen die Grenzkontrollen gelockert werden, bis zum 15. Juni sollen sie ganz abgeschafft werden, teilte das Bundesinnenministerium am Mittwoch mit.

(jg/pp/L'essentiel)