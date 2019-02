Freitag startet trotz Neuschnee enstpannter

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schneite es zum dritten Mal in Folge im Großherzogtum, allerdings in bedeutend geringeren Mengen als in den Vortagen. Pünktlich zum Berufsverkehr um 6 Uhr morgens waren die Straßen geräumt, darunter vor allem Autobahnen und Hauptstraßen. Vorsichtshalber ist die Geschwindigkeit dennoch auch heute Morgen auf den Autobahnen auf 90 Stundenkilometer beschränkt. Den Autofahrern wird empfohlen, vorsichtig zu fahren, da die Fahrbahn rutschig sein kann.

Darüber hinaus wurden bisher keine wetterbedingten Störungen gemeldet, nur die üblichen berufsbedingten Staus. Die ACL berichtet jedoch, dass der Verkehr auf der CR 121 zwischen Blumenthal und Junglinster wegen eines Baumfalls gesperrt ist. Ein defekter Bus auf der Nothaltebucht auf der A6 Richtung Belgien zwischen Bridel und Mamer störte ebenfalls den Verkehr. Er konnte jedoch gegen 7.30 Uhr entfernt werden.

Zudem wurden die Züge von Metz nach Luxemburg um 5.46 Uhr und von Luxemburg nach Thionville um 6.58 Uhr gestrichen. Auch der Zug von Wasserbillig nach Luxemburg um 6.35 Uhr konnte aufgrund eines «technischen Problems» nicht fahren. Ob dieses Problem mit dem Schnee in Verbindung stand, ist nicht bekannt.

(L'essentiel)