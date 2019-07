Neuer offizieller Hitze-​​Rekord: 40,8 Grad

Mit 40,8 Grad wurde am gestrigen Donnerstag in Steinsel der neue offizielle Rekord der Tagesmaximaltemperatur im Großherzogtum gemessen, so der staatliche Wetterdienst AgriMeteo. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1838 wurde noch nie eine höhere Temperatur gemessen.

Der bisherige Rekord stammte vom 8. August 2003, an welchem in Remich ein Maximalwert von 40,5 Grad gemessen wurde. Dieser Wert wurde in der aktuellen Hitzewelle nicht nur in Steinsel, sondern auch in Remich (40,6 Grad) übertroffen.

(L'essentiel)