Luxemburg rüstet sich gegen die Schweinepest

Der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Belgien hat die Behörden des Großherzogtums wachgerüttelt. Die Verantwortlichen trafen sich am Dienstagnachmittag zu einer Krisensitzung und bereiteten Maßnahmen zur Verhinderung einer Kontamination luxemburgischer Landwirtschaftsbetriebe vor.

So soll im Westen des Landes zunächst eine Überwachungszone eingerichtet werden. Sie ist durch die A6 im Norden, die A4 im Osten sowie durch die Landesgrenzen eingegrenzt. In diesem Gebiet werden die Wälder besonders unter die Lupe genommen und nach möglichen toten Wildschweinen gesucht. Auch die Jagdsaison bleibt in diesem Terrain weiterhin auf unbestimmte Zeit offen.

Zudem sind die Landwirte dazu aufgerufen, ihre Schweine selbst zu beobachten. So darf die Überwachungszone von den Tieren nicht verlassen werden. Sobald sich die Situation verbessert, können die vorläufigen Maßnahmen wieder aufgehoben werden. Das Landwirtschaftsministerium weist darauf hin, dass die Ausbreitung des Virus «erhebliche wirtschaftliche Folgen» für das Großherzogtum hätte. Daher sei auch der enge Kontakt zu den Kollegen im Ausland sowie das Beobachten der dortigen Entwicklungen wichtig.

(jg/L'essentiel)