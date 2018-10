Bei der CSV bleibt erstmal alles beim Alten

In einer abendlichen Pressekonferenz der Christsozialen bestätigte Claude Wiseler nicht, was nur wenige Stunden vor der anberaumten Konferenz gemunkelt wurde: Sowohl er als auch sein Kollege Marc Spautz bleiben vorerst in ihren Ämtern, bis eine neue Regierung stehe.

Wiseler übernahm die «volle Verantwortung» für die Wahlkampagne, die letzten Endes nun nicht das gewünschte Ergebnis eingebracht hatte: «Ich wollte eine Kampagne, die auf Fakten basiert und nicht widersprüchlich ist, es liegt in meiner Verantwortung. Ich wollte eine Zukunftsvision für Luxemburg präsentieren, auch das liegt in meiner Verantwortung», betonte er. Dennoch möchte er am 30. Oktober in der Abgeordnetenkammer sitzen.

Offen für Gespräche und dafür Verantwortung zu übernehmen

Die CSV bleibe die größte Partei des Landes, man sei bereit, Verantwortung auf nationaler Ebene zu übernehmen und stehe der Diskussion über eine Koalition jederzeit offen gegenüber: «Wir sind offen für Gespräche und zwar so lange, bis eine neue Regierung steht», betonte Fraktionspräsident Claude Wiseler vor den anwesenden Journalisten. Man wolle die Position der Partei in den kommenden Wochen verteidigen und wäre bereit mit den anderen Parteien in Verhandlungen zu treten.

Allerdings war zwischen den Zeilen zu spüren, dass die CSV weiterhin hofft, wieder an die Arbeit gehen zu können, sollten die Koalitionsverhandlungen zwischen DP, den Grünen und der LSAP scheitern. Sonst sei es dann an der Zeit, «Entscheidungen auf personeller Ebene zu treffen», sagte der CSV-Chef.

Die Christsozialen erreichten bei der Kammerwahl am Sonntag zwar Platz eins, verloren jedoch im Vergleich mit 2013 eine Menge Stimmen. In den großen Wahlbezirken Zentrum und Süden mussten die Christsozialen je ein Mandat abgeben. Nun droht der Partei erneut der Gang in die Opposition. DP, LSAP und Déi Gréng vereinen in der neu gewählten Chamber 31 von 60 Sitzen auf sich und verhandeln bereits über eine Fortsetzung ihres Dreier-Bündnisses.

(Patrick Théry/L'essentiel/sb)