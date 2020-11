CSL fordert 20 Euro mehr pro Kind

Die Arbeitnehmerkammer (CSL) fordert am Dienstagmorgen mit einem neuen Gesetzesentwurf eine deutliche Erhöhung der Familienzuschüsse. Die letzten drei Reformen hätten der Kaufkraft der Familien einen schweren Schlag versetzt.

Die Reform von 2006 habe «zu einer De-Indexierung der Beträge» geführt, die vom Jahr 2010 senkte das Alter der Begünstigten (von 27 auf 18 Jahre), allerdings habe «die Hochschulhilfe den Einkommensverlust nicht ausgeglichen» und die 2016er legte den Betrag von 265 Euro pro Kind fest und «hat zu einem deutlichen Einkommensverlust für Familien mit zwei oder mehr Kindern geführt, die nach der Reform geboren wurden».

«Es muss dringend reagiert werden»

Die CSL will nun eingreifen und macht konkrete Vorschläge. Um die Verluste auszugleichen, fordert die Kammer beispielsweise eine sofortige Mindesterhöhung aller Familienbeihilfen um 7,7%. Die sei das «akzeptable Minimum» (eine Erhöhung der Hilfsgelder von 265 auf 285 Euro). Außerdem sollen die Familienzuschüsse wieder automatisch an den Index angepasst werden. Hier solle auch nicht darauf gewartet werden, dass die Koalition ihr Versprechen aus dem Jahr 2018 einhält, laut dem «die Indexierung dieser Beihilfen am Ende der Legislaturperiode ohne Rückstand wieder eingeführt wird».

«Mit der sanitären Krise wird sich die Situation von Haushalten, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, wahrscheinlich weiter verschlechtert, und weitere Haushalte werden (möglicherweise) auf Probleme stoßen, die sie vor der Pandemie noch nicht hatten», warnt die CSL. «Es muss daher dringend reagiert werden, um die Zuschüsse (Familien-, Schul- und Geburtsbeihilfen) an die Lebenshaltungskosten anzupassen». Diese Maßnahmen sollen es ermöglichen, «eine noch schwerwiegendere soziale Krise zu vermeiden» und dazu beitragen, «die Kaufkraft der Haushalte zu stärken, um eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung zu unterstützen».

(mc/L'essentiel)