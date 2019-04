Muslime wünschen sich Moschee in der Hauptstadt

Mit 3000 Neuankömmlingen in den letzten drei Jahren wächst die muslimische Gemeinde in Luxemburg stetig. Laut Shoura, dem Dachverband der muslimischen Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg, ist die Zahl der Menschen, die sich der muslimischen Kultur zugehörig fühlen, auf über 20.000 angestiegen. Nicht alle von ihnen sind auch gläubige Muslime. Dennoch gewinnt die Frage nach einem Gotteshaus in der Hauptstadt an Bedeutung.

Neun muslimische Verbände, ein zehnter entsteht gerade, haben bereits Räumlichkeiten in verschiedenen Teilen des Landes eingerichtet. Viele Verbände denken derzeit über eine Erweiterung ihrer Räumlichkeiten nach. Dies gilt insbesondere für Esch/Alzette, Diekirch und Bonneweg. Der Platz reiche jedoch angesichts der zunehmenden Zahl der Gläubigen nicht aus.

Andere Hauptstädte sind Vorbild

Andere europäische Hauptstädte verfügen über zentrale Moscheen. Nun wird diese Idee auch in Luxemburg diskutiert: «Die Muslime auf dem Land wollen nicht auf der Straße beten. Es gibt noch keinen konkreten Plan und auch kein Finanzierungsprojekt», sagt Eric Risch, Sekretär von Shoura.

Ein erstes Treffen fand mit Xavier Bettel, Premierminister und Kultusminister, statt. Bettel ist zögerlich, was das Projekt angeht, und hat sich diesbezüglich noch nicht festgelegt. Generell liegen «Baugenehmigungen in der Verantwortung der Gemeinden».

Ein Gespräch mit der Bürgermeisterin der Hauptstadt, Lydie Polfer, wurde erbeten. «Ein solches Gebäude würde ein Gefühl der Verbundenheit zwischen den Muslimen und dem Land erzeugen. Das ist auch eine Frage der Integration», sagt Eric Risch.

(Thomas Holzer/L'essentiel)