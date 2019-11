Die nächste Indextranche steht kurz bevor

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Index ist von 872,80 Punkten auf 873,50 Punkte gestiegen, so die am Mittwoch von der Statec veröffentlichten Zahlen. Die nächste Indextranche wird ausgelöst, wenn dieser Wert 873,94 Punkte erreicht. Die Löhne werden dann automatisch um 2,5 Prozent steigen, um an die Inflation angepasst zu werden.

Laut Statec ist letztere im Oktober leicht zurückgegangen. Die jährliche Inflationsrate sank von 1,3 Prozent auf 1,1 Prozent, was hauptsächlich auf die Preise für Erdölerzeugnisse zurückzuführen ist, die um 6,1 Prozent niedriger waren als im Oktober 2018. Im vergangenen Monat stieg das Heizöl dagegen gegenüber September um ein Prozent.

Die Preise für Nahrungsmittel sanken im Monatsverlauf um 0,3 Prozent, insbesondere Gemüse (-1,4 Prozent), Fisch und Meeresfrüchte (-1,3 Prozent) und Fleisch (-0,5 Prozent). Die Lebensmittelpreise sind trotzdem höher als noch vor einem Jahr (+0,6 Prozent). Auch die Preise für Mobiltelefone (-5,3 Prozent) sowie Pauschalreisen und Flugtickets (je -4,1 Prozent) wurden gesenkt.

(L'essentiel)