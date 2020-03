Diese Luxemburger Events sind von Corona betroffen

Politik

• Offizieller Besuch des Premierministers von Andorra (verschoben auf unbestimmtes Datum)



Messen/Tagungen

• «Spring-Break» in der Luxexpo (verschoben auf 2. bis 5. Juli)

• «Moovijob-Tour» in der Luxexpo (verschoben auf 12. Juni)

• «LuxSkills» im CNFPC Esch/Alzette (verschoben auf 2021)

• «ICT-Spring» in der Luxexpo (verschoben auf 7. und 8. Juli)

• Tag der offenen Tür der Uni Luxemburg (abgesagt)

• «Table ronde sur la francophonie au Luxembourg» im Lycée Vauban (verschoben auf unbestimmtes Datum)



Karneval

• Kavalkade Esch/Alzette (abgesagt)

• Kavalkade Remich (abgesagt)



Sportveranstaltungen

• Relais pour la vie (abgesagt)

• Postlaf (abgesagt)

• Pokalfinals im Basketball (verschoben auf unbestimmtes Datum)



Konzerte

• «Gims» in der Rockhal (verschoben auf 4. Juni)

• «Wolf Parade» in den Rotondes (abgesagt)

• «Dadju» in der Rockhal (verschoben auf 11. Oktober)

• «De Gregori & Band» im Atelier (abgesagt)

• «Hidden Orchestra» (verschoben auf unbestimmtes Datum)

• «Solistes Européens» in der Philharmonie (abgesagt)



(L'essentiel)