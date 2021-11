Nicht getestete Personen erhalten Testergebnis

«Einige unserer Bewohner haben ein Corona-Testergebnis erhalten, obwohl sie nicht getestet wurden. Andere haben ein falsches Ergebnis bekommen, auf dem ‹immunisiert› statt ‹nicht immunisiert› und umgekehrt vermerkt worden war», teilte eine Pflegeeinrichtung am Donnerstag mit . Das Nationale Gesundheitslabor (LNS), das im Auftrag des Gesundheitsministeriums serologische Tests in Pflegeheimen durchführt, um die Immunität gegen Covid-19 zu bestimmen, hatte in der vergangenen Woche ein Problem.

Das LNS bestätigte Informationen von von Radio 100,7 und sprach von «einem Fehler eines Mitarbeiters, der zu einer Verzögerung bei der Kodierung der Ergebnisse führte. Unsere Teams haben schnell reagiert, um die persönlichen richtig zu stellen», so das LNS, das versichert, «die notwendigen organisatorischen und technischen Maßnahmen ergriffen zu haben, damit diese Art von Fehler nicht mehr vorkommt». Betroffen von den Fehlern waren insgesamt 34 Personen (Bewohner und Personal), die allesamt aus einem einzigen Pflegeheim stammten.

Die Nationale Datenschutzkommission CNPD wurde gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten benachrichtigt, ebenso wie das Gesundheitsministerium als Aufsichtsministerium des LNS. Das Nationale Gesundheitslabor führt pro Woche durchschnittlich 620 serologische Tests durch.

(nm/L'essentiel)