Der OGBL will mehr Tarifverträge

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Derzeit haben nur die Hälfte der Mitarbeiter Tarifverträge, das ist nicht genug», sagte OGBL-Präsident André Roeltgen am Donnerstag wenige Stunden vor einem Treffen, das die Gewerkschaft in Esch-sur-Alzette mit Filialleitern, Delegierten und Aktivisten organisieren wollte. Ziel der Veranstaltung ist es, die Situation der Arbeitnehmer in Luxemburg zu erfassen und Ideen vorzuschlagen.

Tarifverträge, «die in vielen Unternehmen, aber auch in vielen Branchen wie Bau, Banken und Stahl existieren, sind ein bewährtes Instrument, um bestimmte Konflikte zu vermeiden», sagt OGBL Vorstandsmitglied Nico Clément. Ziel ist es daher «auf legislativer Ebene zu arbeiten, um mehr Arbeitnehmern Tarifverträge zu ermöglichen».

Arbeitnehmer sollen profitieren

Weitere vom OGBL genannte Themen wie Gehälter, Ausbildung, Wohlbefinden am Arbeitsplatz und Flexibilität wurden ebenfalls diskutiert. Die Mitarbeiter sollen profitieren, «zu diesem Zweck werden Arbeitsrahmen geschaffen», erklärt Lena Batal, stellvertretende Zentralsekretärin. Darin werden insbesondere Sozialurlaub oder flexible Arbeitszeiten genannt.

Der OGBL hat die Veranstaltung nicht organisiert, um Druck auf die politischen Parteien auszuüben, die derzeit über die Bildung einer Regierung verhandeln. «Das ist nicht das Ziel, aber wir wollen natürlich trotzdem, dass sich die Politik für unsere Vorschläge interessiert», räumt Nico Clément ein.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)