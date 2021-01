Bewaffneter überfällt Petinger Tankstelle

Ein bewaffneter Mann hat am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr eine Tankstelle in der Route de Longwy in Petingen überfallen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Montag mit. Demnach betrat der mit einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidete Mann kurz zuvor den Verkaufsraum der Tankstelle. Unter dem Vorwand, ein Getränk bezahlen zu wollen, ging er zur Kasse. Dort bedrohte er die Kassiererin mit einer Waffe und verlangte den Kasseninhalt.

Nachdem die Frau ihm das geforderte Geld ausgehändigt hatte, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Rue de Jardins. Die Angestellte der Tankstelle erlitt einen Schock, Verletzte hat es bei dem Überfall nicht gegeben. Die Polizei bittet Kunden, die zur fraglichen Zeit an der Tankstelle waren, sich unter der 113 zu melden. Dies gilt auch für andere Personen, die zweckdienliche Hinweise zum Täter geben können. Der Mann soll nach Polizeiangaben circa 1,80 Meter groß gewesen sein.

(L'essentiel/DPA)