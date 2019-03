Tausende Brezeln suchen eine Herzensdame

Des «Bretzelsonndeg» wird in Luxemburg seit mehr als 100 Jahren gefeiert. Am vierten Sonntag der Fastenzeit schenken die Männer traditionell ihrer Herzensdame eine Brezel. Bekommt er zu Ostern ein Ei zurück, steht dem Glück nichts mehr im Wege. Auch bei Verheirateten werden mittlerweile Köstlichkeiten ausgetauscht.

Anlässlich der traditionellen Brezelprozession, wurden vom Verband der Arbeitgeber für Backwaren am Mittwoch 3000 Gebäckstücke an die Passanten in der Grand-Rue in Luxemburg-Stadt verteilt.

«In diesem Jahr haben wir uns für die klassische Brezel entschieden. Aber jeder Bäcker hatte die Wahl, ob er Haselnüsse oder Mandeln hinzufügen möchte», sagte Verbandspräsident Jean-Marie Neuberg. Der «Bretzelsonndeg» ist eine Tradition, die den luxemburgischen Bäckern sehr am Herzen liegt. «Es ist ein feierlicher Tag, besonders für unseren Berufsstand», sagt Neuberg, der in seiner Bäckerei «Jos & Jean-Marie» zwischen 5000 und 7000 Brezeln backen wird.

(Ana Martins/L’essentiel)