Roboter sollen für saubere Energie sorgen

«Der Bereich der Robotik ist faszinierend», lächelt Christophe Timmermans. Zusammen mit seinem Kollegen Romain Gourmet war er im Rahmen der Made in Luxembourg-Woche zu Gast beim luxemburgischen Pavillon in Dubai. Dort haben die beiden SolarCleano vorgestellt. Ein Unternehmen, das sich auf die Reinigung von Solarpanels spezialisiert hat. Die Idee ist, die Platten mit Hilfe von Robotern unterschiedlicher Größe zu entstauben, um ihre Effizienz zu verbessern.

Im Pavillon «waren die Besucher sehr neugierig. Das gab uns die Möglichkeit, die Menschen über den Effizienzverlust von Solarmodulen aufgrund von Staub aufzuklären», erklärt Christophe Timmermans weiter. «Unser Kerngeschäft sind allerdings sehr große Solarkraftwerke.» Gemeint seien beispielsweise solche, wie sie zum Beispiel in den Wüsten der arabischen Halbinsel vorkommen.

Kann eine Fläche von 15 Fußballfeldern pro Tag reinigen

60 Prozent ihres Marktes liegen derzeit in Europa, vor allem in Deutschland und Frankreich. Dennoch hat SolarCleano seit seiner Gründung im Jahr 2018 bereits mehr als 300 Roboter in 45 Ländern verkauft. Zwei davon befinden sich in Dubai und eine in Oman, etwas weiter südlich. Die beiden Partner nutzten ihre Anwesenheit auf dem Pavillon auf Einladung der Handelskammer bei der Made in Luxembourg-Woche auch noch, um potenzielle Kunden zu treffen.

«Wir haben einen neuen Prototyp für den Nahen Osten, der sich in der Testphase befindet» und im März 2022 auf den Markt kommen soll. Der völlig autonome Roboter kann dank seiner GPS-Technologie eine Fläche reinigen, die 15 Fußballfeldern pro Tag entspricht. Das reicht aus, um die Ambitionen von Ländern wie den Emiraten im Bereich der erneuerbaren Energien zu erfüllen. «Wir passen uns an alle Märkte an, wir lernen dazu», sagt Romain Gourmet. Die Bürsten des Roboters seien je nach den örtlichen Bedürfnissen mehr oder weniger hart.

SolarCleano entstand aus einer Partnerschaft zwischen dem auf Höhenarbeiten spezialisierten Unternehmen FallProtec, in dem Christophe Timmermans ebenfalls Direktor ist, und einem Kunden, der im Bereich Solarpaneele tätig ist. Inzwischen hat das Unternehmen höhere Ziele. Aktuell sind 18 Personen beschäftigt. «Wir stellen massiv Personal ein und werden umziehen, um noch mehr zu wachsen», erzählt Christophe Timmermans.

