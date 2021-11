Von der Schulbank zu Bierbrauern in Luxemburg

«Am Anfang sagten wir uns: ‹Wir bestellen 6000 Flaschen und wenn es nicht funktioniert, trinken wir sie›». Der gesamte Bestand ging an Bars oder wurde online verkauft. Und nach dem zweiten Brauvorgang innerhalb von sechs Monaten war mehr als die Hälfte der ersten 50 Fässer an einem Abend ausverkauft. Die Techno-Party des Ultraschall Collective in der Abtei Neumünster am vergangenen Wochenende war für das Jungunternehmen «Satori» eine Gelegenheit, sein Produkt einem breiten Publikum zu präsentieren.

Hinter dem im vergangenen Jahr gegründeten Unternehmen stehen drei Studenten Anfang zwanzig, die gemeinsam auf die Europäische Schule gegangen sind: Davide Sorvillo, Joseph Siebenaler und Mathias Hameeuw. Sie wohnen in Innsbruck, Berlin und Brüssel und treffen sich regelmäßig im Großherzogtum, um ihre Geschäfte zu führen und sich um Lieferungen zu kümmern. «Wir hatten schon zu Hause mit Gärung experimentiert, Orange Wine aus Schengener Trauben und Apfelwein gemixt», erzählen die drei.

Das Rezept für ihr «Mandarina Blonde» wurde in Luxemburg entwickelt, wobei die Auswahl der Malze und des Hopfens sowie die Produktion der Brauerei «Beer Select» in Gent anvertraut wurde. «Wir wollten ein hybrides Bier, das bayerisches und belgisches Know-how vereint», sagen die Neubrauer. Inzwischen ist ihr Bier in etwa zwanzig Bars im Land vertreten. Außerdem seien sie mit großen Einzelhändlern im Gespräch, um die Flaschen in die großen Supermarktregale zu bekommen. Die Gewinne fließen direkt zurück ins Unternehmen um bald neue Sorten anbieten zu können. Die drei Freunde haben sich ein großes Ziel gesetzt: «Unsere eigene Bar in Paris zu eröffnen.»

(Mathieu Vacon/L'essentiel)