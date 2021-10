Großer Schreck für eine Familie in Junglinster

Die Feuerwehr der CGDIS ist am Freitag wegen einer eingestürzten Hausfassade in der Rue de la Gare in Junglinster gerufen worden. Die Gründe für den Einsturz sind nach wie vor rätselhaft – glücklicherweise war die dort lebende Familie zum Ereigniszeitpunkt nicht anwesend.

Bei dem ungewöhnlichen Vorfall wurde niemand verletzt. Die Polizei und die Arbeits- und Bergbaubehörde waren ebenfalls vor Ort.

(L'essentiel)