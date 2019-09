Hier zu wohnen, heißt Spritzen im Flur zu finden

Im Hausflur injizieren sich Süchtige Drogen, im Treppenhaus liegen Spritzen, an den Wänden ist Blut. Das steht für manchen Einwohner hinter dem Satz, dass Drogen und Obdachlosigkeit in Luxemburgs Bahnhofsviertel allgegenwärtig sind. So beschreibt es eine Anwohnerin, die anonym bleiben will.

Das Bahnhofsviertel ist als «Hotspot» bekannt, sagt François Bausch, Minister für Innere Sicherheit. Er, Sam Tanson, Ministerin für Justiz, und Luxemburgs Bürgermeisterin Lydie Polfer haben daher Anwohner im Viertel zum Informationsabend eingeladen. In jedem Briefkasten des «Hotspots» lag der Flyer für den heutigen Mittwochabend.

Riesiger Andrang

Der Einladung in die Hall Omnisports in der Rue de Strasbourg folgten viele. Es ist die Straße, von der es im Viertel heißt, man solle sie lieber meiden. Aber der Redebedarf ist so groß, dass weder genügend Stühle, noch ausreichend Kopfhörer für die Simultanübersetzung vorhanden sind.

«Ich bin vor allem hier, um zuzuhören», sagt Bausch vor der Veranstaltung. «Wir wollen denjenigen, die hier wohnen, Gelegenheit geben, ihre Probleme zu schildern.» Heißt das, die Politik hat das Problem noch nicht identifizieren können? «Doch», betont der Minister. Konkrete Maßnahmen aber kann er an dem Abend nicht vorstellen.

«Ich bin mir absolut bewusst, welche Konsequenzen der Drogenhandel auf offener Straße hat», betont auch Sam Tanson, «aber es gibt keine Wunderlösung dafür. Darum wollen wir heute Abend diskutieren», sagt die Ministerin.

Doch die Anwohner wollen nicht diskutieren, sie wollen Lösungen: «Es brennt an allen Ecken», sagt etwa ein Geschäftsmann ins Mikrofon. François Bausch stellt dagegen klar, repressive Maßnahmen – wie mehr Kameras und mehr Polizei – würden wenig bringen, solange den Drogenringen nicht das Handwerk gelegt werde. «Und das geht nicht von heute auf morgen», sagt Georges Oswald von der Staatsanwaltschaft.

