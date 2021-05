Der Eintritt zum Obersauer-​​Stausee wird gratis sein

Diese Regierungsentscheidung ist eine gute Nachricht für Badefreunde. Der Regierungsrat hat am Mittwoch beschlossen, die Kosten für das Ticketsystem am Obersauer-Stausee zu tragen. Das System soll zwischen dem 15. Mai und dem 15. August den freien Zugang zu den Stränden des Sees garantieren.

«Der Zugang zu den Stränden des Sees bleibt frei. Diese Entscheidung ist in dieser Zeit der Gesundheitskrise umso wichtiger, um allen die Möglichkeit zu geben, angenehme Momente mit Familie und Freunden an einem außergewöhnlichen Ort der Entspannung und inmitten der Natur zu verbringen», heißt es seitens des Ministers für Raumentwicklung, Claude Turmes, in einer Mitteilung.

An stark frequentierten Tagen soll ein Security-Mitarbeiter dafür Sorge tragen, dass die Corona-Maßnahmen an den Ein- und Ausgängen eingehalten werden. Anfang kommender Woche werden Office Régional du Tourisme Éislek und der Naturpark Obersauer Einzelheiten zum Reservierungssystem für das Pfingstwochenende mitteilen. Alle Anweisungen werden am Eingang des Standorts und auf der Website des Betreibers ausgehängt.

(ol/mei/L'essentiel)