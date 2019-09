Boris Johnson kommt nach Luxemburg

Am kommenden Montag reist der britische Premierminister Boris Johnson nach Luxemburg, um mit Premierminister Xavier Bettel über den Brexit zu sprechen, wie die Regierung mitteilte.

Im Anschluss an das Gespräch wird es eine Pressekonferenz geben. Darüberhinaus nutzt Johnson den Stopp im Großherzogtum, um sich am selben Tag auch noch für Brexit-Gespräche mit dem scheidenden EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker treffen, wie die DPA berichtet. Junckers Sprecherin Mina Andreeva teilte am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, es sei ein Arbeitsessen am Mittag geplant. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht. Bei dem Treffen dürfte es vor allem um den für Ende Oktober geplanten EU-Austritt Großbritanniens gehen.

EU-Parlamentspräsident David Sassoli hatte am Donnerstag gesagt, Johnsons Regierung habe bislang keinen neuen Vorschlag für die Modalitäten des Austritts aus der Europäischen Union gemacht. «Bis jetzt hat Großbritannien keine Alternativen vorgeschlagen, nichts, was rechtlich glaubwürdig und funktionsfähig wäre», sagte Sassoli weiter.

[Update folgt...]

(L'essentiel)