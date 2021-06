Luxemburg öffnet Warteliste für alle über 18

Kurz bevor die Ausgangssperre am kommenden Sonntag aufgehoben wird, sind Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert am heutigen Freitag noch einmal nach einer Regierungsrat-Sitzung vor die Presse getreten. Bettel äußerte sich erneut zuversichtlich und berichtete von «Fortschritten in die richtige Richtung». Aktuell würde nur noch ein Corona-Patient in Luxemburg auf der Intensivstation liegen. Bettel betonte gleichzeitig, dass die Pandemie noch nicht überstanden sein. In dem Zusammenhang wies der Premier auf die indische Variante Delta hin, die auch im Großherzogtum mittlerweile präsent sei.

Der Premier lobte die guten Impf-Fortschritte mit mittlerweile über 423.000 gesetzten Dosen. Bei den über 18-Jährigen seien mittlerweile mehr als 50 Prozent erstgeimpft, alleine diese Woche werden rund 50.000 Impfungen erreicht werden. Limitierender Faktor seien weiterhin die Impfstoff-Lieferungen. Im Juni hätte Johnson & Johnson 47.000 Dosen weniger geliefert, als zugesagt waren. Bei diesem «One Shot»-Impfstoff entspreche das 47.000 Impfungen weniger.

Generell hoffe man nun bald die Einladungen an Menschen unter 30 Jahren rauszuschicken. Als optimistisches Szenario beschrieb Bettel das Ziel, dass bis zum 15. Juli alle über 18-Jährigen eine Einladung erhalten haben sollen. Pessimistischer sei Ende Juli.

« Perspektive für die jungen Leute »

Für die Warteliste des Astrazeneca-Impfstoffs habe der Regierungsrat eine tiefgreifende Änderung beschlossen. Da das Angebot mittlerweile von 27.000 Menschen genutzt wurde, habe man das Mindestalter für die Warteliste auf 18 Jahre herabgesetzt und Johnson & Johnson als möglichen Impfstoff hinzugefügt. So können sich Freiwillige für den Vektor-Impfstoff ihrer Wahl oder sogar beide eintragen. Bettel sehe das Angebot als eine «Perspektive für die jungen Leute». Gleichzeitig biete man damit auch Nachzüglern eine Chance, die Impfung nachzuholen.

Um auch Ungeimpften und Geimpften, die noch nicht über den vollen Impfschutz verfügen, mehr Freiheiten zu ermöglichen, werde zudem das Large Scale Testing ab dem 1. Juli (Bettel: «So früh wie möglich.») umstrukturiert, um allen Menschen ab 30 Jahren die Möglichkeit zu geben, sich kostenlos testen zu lassen. Lenert präzisierte, dass wöchentlich nur noch 3000 Personen gezielt zum Test eingeladen werden, um genug Kapazitäten für alle anderen offen zu lassen. Laut Lenert funktioniere das dann nach dem «First come, first serve»-Prinzip. Darüberhinaus werden auch Impfungen für Kinder und Jugendliche (ab zwölf Jahren) «ins Auge gefasst», da diese einen großen Teil der Bevölkerung ausmachen.

Erneut appellierte Xavier Bettel, sich weiterhin an die Regeln zu halten: «Das Letzte, was wir uns wünschen, ist wieder die Handbremse ziehen zu müssen.»

(dm/L'essentiel)