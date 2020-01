Alarmstufe wurde in Luxemburg erhöht

Während Gesundheitsminister Étienne Schneider am Donnerstag von einem «sehr geringen» Risiko der Einschleppung von Coronaviren nach Luxemburg sprach, hat sich die Situation mit drei festgestellten Infektionen in Frankreich und einer in Deutschland, zwei Grenzländern zum Großherzogtum, verschärft.

In diesem Zusammenhang wurde die Alarmstufe bereits «am Freitag erhöht», so das Gesundheitsministerium gegenüber L'essentiel. Was bedeutet das in der Praxis? «Ärzte und Krankenhäuser wurden alarmiert. Im medizinischen Bereich ist daher eine erhöhte Wachsamkeit festzustellen». N

Als Beweis dafür wurde das oben erwähnte Importrisiko nach Angaben des Gesundheitsministeriums von «sehr gering» auf «gering bis mäßig» erhöht. Es wurden jedoch keine zusätzlichen Reisebeschränkungen beschlossen. Das Ministerium rät Reisenden nach wie vor, «von unnötigen Reisen» in die Region Wuhan abzusehen und «nicht zu gehen, wenn man eine Atemwegserkrankung hat».

(L'essentiel)