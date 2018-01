Luxemburg bekommt ein Weltraum-​​Labor

Ein Forschungslabor zur Erforschung des Weltraums entsteht in Luxemburg. Das kündigt das Wirtschaftsministerium am Mittwoch an. Eine entsprechenden Vereinbarung traf Wirtschaftsminister Étienne Schneider im Rahmen seines Besuchs in China. Die zukünftige Einrichtung, das «Deep-Space Lab», soll es erlauben, «die wissenschaftliche Forschung und die technologische Entwicklung weiter voranzutreiben.» Wo genau das Zentrum, in dem fünf Forscher arbeiten sollen, einmal stehen wird, ließ das Ministerium offen.

Zudem haben sich China und Luxemburg dazu verpflichtet, den Weltraum «friedlich zu erforschen und zu nutzen.» Das gegenseitige Abkommen soll darüber hinaus die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern stärken und dazu beitragen, dass die Ziele der Initiative «SpaceResources.lu» erreicht werden.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte Étienne Schneider in Abu Dhabi ein Kooperationsabkommen mit der Raumfahrtagentur der Vereinigten Arabischen Emirate unterzeichnet.

(nc/L'essentiel)