Luxemburg hat Mülltrennung noch nicht drauf

Mit 193,7 Kilo Abfall pro Kopf im Jahr 2018 ist das Gewicht der schwarzen Tonnen für den Restmüll um 13,2 Prozent im Vergleich zu 2013 (223,2 Kilo) gesunken. Aber es gibt noch Luft nach oben. «Wir könnten den Inhalt um 65 Prozent reduzieren», sagt Stéphanie Goergen von der Umweltverwaltung. Sie verweist auf eine Studie, die in 16 Testgemeinden im ganzen Land durchgeführt wurde.

Von den 193,7 Kilo, die Einwohner im Schnitt wegwerfen, sind «31 Prozent organischer Abfall, 18 Prozent Papier und Pappe sowie 17 Prozent Plastik», so Goergen. Damit handelt es sich um Müll, der eigentlich getrennt werden sollte. «Es gibt ein großes Potenzial für die Reduzierung dieses Abfalls», schlussfolgert Goergen. Insbesondere die Menge an Kunststoff werde voraussichtlich ab Mitte 2021 sinken, weil dann die Richtlinie zum Verbot von Einweg-Kunststoffen in Kraft tritt.

54,6 Millionen Kaffeekapseln

Die Umweltverwaltung hat in den Mülleimern Luxemburgs 23,3 Millionen Strohhalme, 76 Millionen Wattestäbchen, 12,9 Millionen Einwegbecher und 2,1 Millionen Einwegteller gefunden. Auch 24,2 Millionen Plastikflaschen waren darunter. Das sind 2,6 Kilo pro Einwohner. Diese Menge, genauso wie die 54,6 Millionen Kaffeekapseln, die 2018 nicht recycelt wurden, sind nicht gerade Beleg eines gesteigerten Umweltbewusstseins. «Es gibt viele Strukturen zur Mülltrennung, aber die Menschen müssen sie auch nutzen», sagt Goergen.

Bei Hygieneprodukten oder Kaffeekapseln ist der Müllberg sogar noch angewachsen. 2013 waren es 40,8 Millionen, jetzt 54,6 Millionen Kapseln. «Wir müssen das Bewusstsein für diese Produkte schärfen», sagt Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng). Die Gemeinden spielen dabei eine entscheidende Rolle. «Die Gemeinden, die streng sind, hatten weniger Plastik und Papier im Restmüll. Wir wollen daher mit den Kommunen zusammenzuarbeiten, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen», sagt Dieschbourg. Der Plan soll noch vor dem Sommer stehen.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)