67 Prozent der Ärzte kommen aus dem Ausland

In Luxemburg und insbesondere in den medizinischen Berufen unterstreicht ein aktueller Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) die Bedeutung von Personal aus dem Ausland. Im Großherzogtum sind 67 Prozent der Ärzte im Ausland geboren. Mehr als in jedem anderen Land auf der Welt. In anderen OECD-Mitgliedsländern beträgt der durchschnittliche Wert 18 Prozent.

«Erstens macht die starke wirtschaftliche Aktivität Luxemburg zu einem attraktiven Ort zum Arbeiten und Leben», erklären die OECD-Ökonomen Dr. Lukas Kleine-Rüschkamp und Dr. Cem Özgüzel die Lage im Großherzogtum. «Daraus resultiert eine relativ große Anzahl von Menschen, die im Ausland geboren wurden. Zweitens ist der Anteil der Migranten unter den Schlüsselarbeitskräften ähnlich hoch wie in der übrigen Erwerbsbevölkerung. Daher ist es nur natürlich, dass Luxemburg in größerem Umfang auf zugewanderte Schlüsselkräfte zurückgreift als die meisten anderen OECD-Länder. Dennoch ist Luxemburg durch eine sehr hohe Abhängigkeit von im Ausland geborenen Ärzten und Krankenschwestern gekennzeichnet».

«Während die Bedeutung von Schlüsselarbeitskräften und Migranten in den Ländern zunehmend erkannt wird, sind die Arbeitsbedingungen und Löhne von Schlüsselarbeitskräften Themen, die über die aktuelle Krise hinausreichen werden», betonen die Ökonomen. «In einigen Ländern hat dies bereits zu einem neuen politischen Diskurs darüber geführt, wie eine faire Entlohnung, ein leichterer Zugang zu Arbeitsplätzen und eine bessere Anerkennung ausländischer Qualifikationen sichergestellt werden kann, um mittel- und langfristig den vollen Nutzen aus den Migranten und ihren Fähigkeiten zu ziehen».

(fl/L'essentiel)