Météolux ruft Alarmstufe «rot» aus

Die Hochwasserlage an den Flüssen des Landes bleibt in den kommenden Stunden kritisch. Für die Nacht auf Mittwoch hat der Wetterdienst Météolux Warnstufe «rot» herausgegeben. Sie gilt für den Süden des Landes. An der Alzette, der Syre sowie an Wark, Attert, Mamer und Korn sei mit «erheblichen Überschwemmungen» zu rechnen. Das gelte auch in Gebieten, die sonst nicht von Hochwasser betroffen sind.

Für den Norden des Landes gilt Warnstufe «orange». Mosel, Sauer, Our, Weiße Ernz, Schwarze Ernz, Woltz und Wiltz sollen nach Angaben der Wetterexperten geringes Hochwasser führen. Dennoch sei auch hier Vorsicht geboten.

Spätestens am Mittwochmorgen dürfte sich die Lage aber entspannen: Météolux rechnet nicht mit weiteren Niederschlägen.

(sw/L'essentiel)