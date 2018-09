Druckfrisch! So sehen die neuen Banknoten aus

Auch wenn der elektronische Zahlungsverkehr dank der Smartphones immer mehr an Fahrt gewinnt, wird die gute alte Banknote nicht verschwinden. Sechs Jahre nach der Einführung der Serie «Europe», mit der die Fünf-Euro-Noten sicherer gemacht wurden, sind nun die 100- und 200-Euro-Scheine an der Reihe. Die neuen Banknoten wurden am Dienstag in der Banque centrale du Luxembourg (BCL) vorgestellt. In Umlauf kommen sie aber erst am 28. Mai 2019.

Um die Sicherheit unserer gemeinsamen Währung zu wahren, wurden die Scheine mit innovativen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet», sagt BCL-Direktor Roland Weyland. Auf der Vorderseite oben rechts gibt es ein «Satelliten-Hologramm». Dort ist der jeweilige Wert «100» beziehungsweise «200» zu sehen. Um die Zahl bewegen sich beim Neigen kleine Euro-Symbole. Darunter gibt es, wie schon beim Fünfziger und beim Zwanziger, ein «Porträtfenster», das durchsichtig wird, wenn man den Schein gegen das Licht hält. Dann sieht man von beiden Seiten ein Porträt der Mythengestalt Europa. Überarbeitet wurde die «Smaragd-Zahl» auf der Vorderseite links unten. Der als glänzende Zahl aufgedruckte Wert «100» bzw. «200» ändert die Farbe von Smaragdgrün zu Tiefblau, wenn man die Banknote neigt. Neu ist, dass in die Zahl kleine Euro-Symbole integriert sind.

Neun Monate dauert es nun noch, in der die Vorbereitungen für die neuen Scheine laufen. Automaten, Authentifizierungsgeräte, Schalter und Sortierer müssen neu eingestellt werden. Die 500er werden dagegen wegfallen. «Sie werden ihren Wert natürlich behalten. Aber wir werden sie schrittweise aus dem Verkehr ziehen, um der organisierten Kriminalität entgegenzuwirken», erklärt Patrice Bernabei, Chef der Abteilung «caisse et numismatique».

Patrice Bernabei (links), Chef der Abteilung «caisse et numismatique», und BCL-Direktor Roland Weyland präsentieren die neuen Scheine

