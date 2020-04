Debatte über Schulöffnungen wird fortgesetzt

Viele Eltern in Luxemburg sind besorgt über die Wiederaufnahme des Unterrichts. Die Petition, in der gefordert wurde, die Klassen nicht vor September wieder zu öffnen, brauchte weniger als 24 Stunden, um die nötigen 4.500 Unterschriften zu sammeln, was eine öffentliche Debatte im Parlament auslöste.

Der Verfasser des Textes beabsichtigt, «alle Kinder zu schützen», indem er die erneute Öffnung von Schulen, Gymnasien, Kindergärten und Heimen auf September verschieben will. Diese sind seit dem 16. März wegen der Coronavirus-Epidemie geschlossen, aber die Regierung hat die schrittweise Wiederaufnahme der Aktivitäten ab dem 4. Mai angekündigt. Der Unterricht soll dann je nach Stufe zu unterschiedlichen Terminen und in halben Klassen wieder aufgenommen werden, um mehr Plätze zwischen den Schülern zu lassen.

Theoretisch soll die Debatte innerhalb von 42 Tagen stattfinden. Aber «dies ist eine dringende Situation, es würde keinen Sinn machen, die Debatte im Juni zu führen, nachdem der Unterricht wieder aufgenommen wurde», räumte Nancy Arendt (CSV), Abgeordnete und Vorsitzende des Petitionsausschusses gegenüber L'essentiel ein. Sie rief deshalb die Mitglieder ihres Ausschusses dringend für Donnerstag ein. Sie werden dann entscheiden, wie die Fristen verkürzt werden können. «Minister Claude Meisch wird am Tag zuvor mit dem Nationalen Bildungsausschuss gesprochen haben, so dass wir mehr Informationen haben werden», sagt Nancy Arendt. Die Debatte soll mit dem Minister, allen Abgeordneten und dem Verfasser der Petition organisiert werden.

