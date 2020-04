Wie geht's Ihnen, Frau Linster?

Léa Linster bereitet sich langsam aber sicher auf ihren wohlverdienten Ruhestand vor, nachdem sie bereits 2017 die Leitung ihres Restaurants an ihren Sohn Louis übergeben hat. Aktuell genießt sie die Zeit in ihrem Haus an der Mosel: «Mein Lebensumfeld ist perfekt. Ich habe ein wunderschönes Haus mit einem herrlichen Blick auf die Mosel und ihre Weinberge. Sobald ich kann, mache ich einen Spaziergang, aber ich werde darauf achten, niemandem zu Nahe zu kommen», erklärt sie.

Als einzige Frau der Welt, die den Bocuse d'Or (1989) gewonnen hat, bleibt Léa Linster hinter ihrem Herd auch privat sehr aktiv und verfeinert ihre Techniken: «Ich bereite drei Mahlzeiten pro Tag zu, wobei ich auch weiterhin den gesamten Zubereitungsprozess von den Rohstoffen bis zur fertigen Mahlzeit in meine Arbeit einfließen lasse».

Ihre Erfahrungen möchte sie dabei gern weitergeben: «Ich will, dass alle Menschen, die ein sehr aktives und stressiges Leben führen, Lösungen finden können, um besser und vor allem leichter zu kochen», erklärt sie. Zunächst freut sie sich aber auf die Wiedereröffnung des Restaurants in Frisingen und alle Mitarbeiter wieder zu treffen.

(Jean-Francois Servais/L'essentiel)