Wer's noch nicht kann, lernt hier «Léiwe Kleeschen»

Der 6. Dezember ist für Kinder der luxemburgischen Grundschulen ein Ferientag. Sie begrüßen am Vortag «de Kleeschen», den Heiligen Nikolaus, der Schutzpatron der Schulkinder ist. Er kommt in die Schulen und Kindergärten, um sich von den singenden Kindern die traditionellen Lieder anzuhören. Das berühmteste ist wohl «Leiwe Kleeschen».

Der Linguist Jérôme Lulling, Autor der kostenlosen Sprach-Website Exercice.Lu, hat ein Karaoke-Video des Liedes gedreht. Hier ist die erste Strophe:

. Léiwe Kleeschen , gudde Kleeschen, bréng eis Saachen, allerhand.

Lieber Nikolaus, guter Nikolaus, bring uns viele Sachen.

. Fir ze kucken, fir ze schmaachen aus dem schéinen Himmelsland.

Zum Schauen, zum Probieren aus dem schönen Himmelsland.

. Bei der Dier do stinn ons Telleren beieneen an enger Rei.

Neben der Tür stehen unsere Teller zusammen in einer Reihe.

. 't läit och Hee do fir däin Iesel. Dofir bréng ons Spillgezei.

Es gibt auch Heu für deinen Esel. Dafür bring uns Spielkleidung mit.

Den Rest des Liedes findet ihr oben im Video oder auf dieser Website.

Du kennst noch weitere traditionelle Luxemburger Nikolauslieder? Dann verrate uns per E-Mail an community@lessentiel.lu, welche Lieder wir am Montag trällern müssen.

(ol/L'essentiel)