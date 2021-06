Die CFL bleibt trotz Corona-​​Krise auf Kurs

Die Züge der CFL haben im vergangenen Jahr 14,5 Millionen Fahrgäste befördert und somit mehr als zehn Millionen Menschen weniger als noch im Vorjahr. Der durch die Gesundheitskrise gebremste Verkehr der Luxemburger Bahn hat mit 25 Millionen Fahrgästen (in 2019) einen Rekord erreicht, wie aus einer am Montag vorgelegten Bilanz hervorgeht. «Unsere Aktivitäten wurden von der Krise stark beeinflusst, sowohl im Hinblick auf Passagiere und Fracht als auch auf Infrastrukturprojekte», bemerkt Marc Wengler, CFL-Generaldirektor, «wir mussten uns anpassen und umdisponieren, haben es aber geschafft, die Kontinuität aller unserer Dienste zu gewährleisten».

Dabei habe die Einführung des kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs am 1. März 2020 keinen Einfluss auf das Finanzergebnis, da der Betreiber eine vom Staat unterstützte öffentliche Dienstleistung erbringt. Aber im Frachtgeschäft, in dem die Zahlen von März bis Juli stark zurückgegangen sind, bevor es sich im letzten Quartal erholte, sank der Umsatz um 5,8 Prozent bei einem Nettogewinn von 0,8 Millionen Euro.

Verbesserte Pünktlichkeit

«Die strategischen Grundlagen haben dieses gute Ergebnis begünstigt», ist sich Marc Wengler sicher: «Wir haben eine große Vielfalt an Dienstleistungen, und auch eine geografische Vielfalt an Niederlassungen in sechs Ländern.» Unterm Strich wird die Gruppe 2020 einen Nettogewinn von 4,6 Millionen Euro ausweisen, gegenüber 5,3 Millionen im Jahr 2019 (ohne außergewöhnliche Immobilientransaktionen).

Erfreulich ist auch, dass offenbar die Züge pünktlicher werden. Demnach steigt die Quote auf 94,5 Prozent im Jahr 2020 (+4,5 Prozent). Dies ist das Ergebnis «konzeptionell verbesserter Fahrpläne, einer höheren Zuverlässigkeit von Fahrzeugen und Infrastruktur sowie einer immer intensiveren Überwachung der Pünktlichkeitsstatistik». Man habe aber auch, so räumt Marc Wengler ein, von einer besseren Abwicklung als im vergangenen Jahr profitiert, weil es weniger Passagiere gab.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)