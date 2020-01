Der Botschafter beruhigt die Briten im Land

Die Briten in Luxemburg können sicher sein, dass sie weiter wie bisher leben können, wenn das Vereinigte Königreich am Freitag um Mitternacht die EU verlässt. Im Austrittsabkommen ist eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2020 vorgesehen. «Jetzt ist alles klar», sagte John Marshall, der britische Botschafter in Luxemburg. «Für die in Luxemburg ansässigen Briten wird sich nichts ändern. Und auch die Rechte derjenigen, die während der Übergangszeit ankommen, werden gewahrt bleiben». Dasselbe gilt für die Briten, die als Grenzgänger in Luxemburg arbeiten.

Reiseinformation:

Reisende aus der EU, die nach Großbritannien reisen wollen, können dies weiterhin mit einem gültigen Reisepass oder Personalausweis tun. Laut Auskunft der europäischen Kommission behält auch die Europäische Krankenversicherungskarte in der Übergangszeit ihre Gültigkeit in Großbritannien.

Für den 5. März organisiert die Botschaft ein Treffen mit der britischen Gemeinschaft, um das Abkommen und die Folgen zu erläutern. Die Veranstaltung findet in der Aula der St. George's International School in Luxemburg statt.

7148 Briten in Luxemburg

Die 7148 Briten in Luxemburg wussten in den vergangenen 40 Monaten nicht, woran sie sind. In den letzten drei Jahren gab es einige Schreckensszenarien in der Gemeinschaft der hier lebenden Briten. Brauchen sie einen neuen Pass? Werden sie überhaupt in Luxemburg bleiben können? Wird es schwerer, sich hier niederzulassen? Als Reaktion auf den drohenden Brexit ist die Zahl der Briten die einen Luxemburger Pass beantragt haben, explodiert. Nach Zahlen von Statec schnellte die Zahl der Anträge von 43 im Jahr 2011 auf 399 im Jahr 2018 hoch.

Die Situation der Briten, die nach der Übergangszeit nach Luxemburg kommen, wird eine andere sein. «Ihr Status hängt vom Abkommen ab, dass wir nach dem Verlassen der EU verhandeln werden», sagt der Botschafter und fügt hinzu, dass er «die Bedingungen noch nicht kennt».

Sorgen um Freizügigkeit bleiben

Die Bedingungen für den Aufenthalt von Briten in Luxemburg ändern sich. Sie benötigen nach dem Brexit eine Aufenthaltskarte. Diese wird automatisch von der Regierung ausgestellt und versendet. Das Datum steht noch nicht fest, wie die Regierung mitteilt.

Bei den Briten im Großherzogtum bleiben Zweifel. Einige haben Angst um ihr Recht auf Freizügigkeit. Noch ist nicht klar, ob dieses Recht für Briten nach Ablauf der Übergangsfrist weiter besteht. Die Organisation in Luxemburg lebender britischer Einwanderer (BRILL) und mehrer andere Gruppen planen einen Brief an den Chefunterhändler der EU für den Brexit, Michel Barnier, zu schicken, damit dieses Recht nicht verloren geht. «Denn 80 Prozent der Briten arbeiten innerhalb der EU und müssen weiter reisen können», sagt John Speed Mitglied von BRILL.

(mm/L'essentiel)