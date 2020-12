Youtuber kassiert Shit-​​Storm für Äußerungen

Eric Rolgen, ein Youtuber aus Luxemburg, hat mit Äußerungen in einem Podcast bei der Differdinger Verwaltung für Verärgerung gesorgt. Der junge Mann war zu Beginn des Monats in einer Folge des Podcastes Gëlle Fro zu Gast. Nach einer langen Diskussion über die Nutzung sozialer Medien in der Politik teilte Rolgen seine Erfahrungen aus eineinhalb Jahren als Aushilfslehrer mit seinen Gastgebern.

Sein kurzes Resümee: Man habe ihm «42 Euro die Stunde, fürs Nichtstun bezahlt.» Danach hatte er die Kinder von Differdingen als schlecht erzogen bezeichnet und zudem noch die Mutter eines der Kinder beleidigt. Am Samstag reagierte die Stadt Differdingen mit einer Pressemitteilung auf die Bemerkungen von Rolgen in der Folge. In der Erklärung verteidigt die Stadtverwaltung ihre Politik. «Unsere Vielfalt ist keineswegs eine Schwäche, sondern eine Stärke», heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Gemeinde fordert von dem Youtuber eine Entschuldigung und droht mit rechtlichen Schritten.

Eric Rolgen hat in einem langen Video zu dem Vorfall Stellung genommen. Darin erklärt Rolgen, seine Worte seien «falsch verstanden» worden. Er habe seine Ausführungen zu seiner Zeit als Aushilfslehrer nicht zu Ende bringen können , man ihm ins Wort gefallen. Der Youtuber sagt weiter, dass er nicht habe sagen wollen, dass Lehrer nichts arbeiten würden. Die Situation sei in den verschiedenen Schulen unterschiedlich. Mit den heftigen Reaktionen auf seine Äußerungen hatte Rolgen scheinbar nicht gerechnet – er habe sehr viele Nachrichten erhalten, sagte er in dem Video. Auf Nachfrage von L'essentiel wollte sich der Youtuber nicht zu der Sache äußern.

(jg/L'essentiel)