Sommerfeste sollen Schueberfouer ersetzen

Dem Coronavirus sind in diesem Jahr bereits unzählige Veranstaltungen zum Opfer gefallen. Auch die Schueberfouer, die vom 21. August bis zum 10. September wieder zahlreiche Besucher nach Luxemburg-Stadt locken sollte, wurde abgesagt. Die Stadtverwaltung will jedoch ein Alternativprogramm anbieten: Sommerfeste mit Fahrgeschäften, die an verschiedenen Orten gefeiert werden sollen. Das ganze soll demnach wohl vom 11. Juli bis zum 13. September stattfinden.

Vorläufig wurden von der Gemeinde sechs Standorte festgelegt: die Place Jeanne d'Arc, die Place de la Constitution, die Place du Puits-Rouge, die Place de Roedgen, der Parc Laval, der Bisserwee und die Place Thorn. Sollten sich die Betreiber der Stände und der Fahrgeschäfte weitere Standorte wünschen, will die Stadt bis zu elf weitere anbieten.

Kostenlose Fahrgeschäfte

«Wir wollen, dass die Fahrgeschäfte untereinander die Standorte tauschen, sodass keine Langeweile aufkommt. Das ganze soll kein Ersatz für die Schueberfouer sein, aber wollen den Vierteln unserer Stadt etwas bieten», sagt Schöffe Patrick Goldschmidt im Gespräch mit L'essentiel.

Gegen eine von der Stadt gezahlte Gebühr sollen die Karussells, Autoscooter und Fahrgeschäfte für Kinder kostenlos sein. Schießstände, Entenfischen und andere kleine Spiele sowie Imbissstände müssen weiterhin von den Besuchern bezahlt werden. Geschlossene Speiselokale soll es nicht geben.

(Marion Melinger/L'essentiel)