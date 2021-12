Delta dominiert, Omikron ist auf dem Vormarsch

Das Laboratoire national de santé (LNS) veröffentlichte am Freitag die Ergebnisse seiner Sequenzierungen für die Woche vom 13. Dezember, in der die Delta-Variante des Coronavirus zwar weiterhin dominierte, die Anzahl der Omikron-Fälle jedoch stark anstieg.

Das NSL analysierte 798 Proben von in Luxemburg ansässigen Personen, von insgesamt 2727 infizierten Personen in dieser Woche. Während die Zahl der Omikron-Fälle bis dahin an einer Hand abgezählt werden konnte, stieg die Zahl der laut den Ergebnissen der Sequenzierung in dieser Woche auf 50 an.

Die Delta-Variante war jedoch weiterhin weitaus dominierend. Die Omikron-Variante, die weitaus ansteckender ist, hat in den letzten Wochen in vielen europäischen Ländern die Führung übernommen. In Luxemburg ist die Zahl der Fälle seit einigen Tagen sprunghaft angestiegen.

