Hier düsen die Kids im Rennwagen zum Arzt

Wie könnte ein Kind besser an einen Krankenhausaufenthalt herangeführt werden, als spielerisch? Seit dem 5. Oktober bieten die Robert-Schumann-Krankenhäuser (HRS) deshalb kleine Rennautos an, mit denen die kleinen Patienten in den Operationssaal oder in die radiologische Abteilung düsen. Eine Premiere in Luxemburg.

Für die jüngsten Kinder wird das Auto von einem Erwachsenen ferngesteuert, während ältere Kinder selbst fahren und den kleinen Knöpfen am Boden auf zwei Wegen folgen können: von der Kinderstation zum Operationssaal und von der pädiatrischen Notfallstation zur Radiologie. «Dadurch nehmen wir den Kindern Angst- und Stresszustände und schaffen ein angenehmes Umfeld. Auch die Trennung von den Eltern wird durch die Autos erleichtert», sagt Dr. Claude Schummer, Direktor der Krankenhäuser.

Die Krankenhäuser in Thionville, Straßburg und Nancy sowie einige Kliniken in Belgien haben bereits gute Erfahrungen mit den Klinik-Flitzern gemacht. Den Robert-Schuman-Krankenhäusern wurden sie vom Autohaus Losch gespendet. «Wir sind froh an einem solchen Projekt beteiligt zu sein und hoffen, den Geschmack der Kinder mit unserer Auswahl getroffen zu haben», sagt Michel Louro vom Autohaus.

Die Kinder-Rennwaren im Krankenhaus Thionville.

