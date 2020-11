Air Rescue sitzt 50 Stunden in nebliger Eifel fest

Die Kunden eines Supermarktes in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Hetzerath wunderten sich seit dem vergangenen Mittwoch über einen Besucher: Ein Hubschrauber der Luxemburger Air Rescue stand dort tagelang auf einer Weide.

Die Mannschaft aus dem Großherzogtum war am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz in den Ort gerufen worden. Während des Einsatzes war jedoch ein sehr dichter Nebel aufgezogen, der den Heimflug unmöglich machte.

Auch Rettungshubschrauber dürfen in Deutschland gesetzlich nur auf Sicht fliegen. Nur per Navigation zu fliegen ist verboten. Letztendlich konnte das Rettungsteam aus Luxemburg am Freitag den Flug zurück antreten – nach 50 Stunden in der nebligen Eifel.

(sw/L'essentiel)