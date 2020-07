Luxemburger reichen Rekordzahl an Petitionen ein

Das parlamentarische Jahr in Luxemburg stand in den letzten Monaten unter dem Eindruck der Corona-Krise, genau wie der Rest des Landes. Dennoch erlebt das Petitionswesen im Großherzogtum derzeit eine sehr dynamische Zeit, von den 299 eingereichten öffentlichen Petitionen waren 188 zulässig. Daneben wurden 26 einfache Petitionen eingereicht, davon waren 16 zulässig. «Dies ist ein historisches Jahr, sogar ein Rekordjahr», zeigte sich die Vorsitzende des Petitionsausschusses Nancy Arendt (CSV) erfreut.

Sieben haben oder werden zu einer öffentlichen Debatte führen. Die Debatten über 5G und über das Recht auf Telearbeit werden nach dem Ende der parlamentarischen Sommerpause stattfinden. Diejenigen über die kostenlose Beförderung von Personen mit eingeschränkter Mobilität, über die Wasserkaraffe in Restaurants, über Steuersenkungen für Alleinstehende, über den Bonus für Betreuer und über die Wiedereröffnung von Schulen im September im Rahmen von Covid-19 haben bereits stattgefunden.

Im Verlauf der Corona-Krise wurde im Monat April mit über 40 eingereichten Petitionen ein neuer Rekord verzeichnet. «Die Menschen hatten mehr Zeit, aber auch mehr Sorgen. Das zeigt, dass die Menschen in einem schwierigen Kontext Beziehungen zum Parlament brauchen», sagt die Ausschussvorsitzende Arendt.

«Konkrete Fortschritte»

Einige kritisieren, dass die Petitionen nur wenig Einfluss auf die Gesetzgebung gehabt hätten. Nach Darstellung der Kritiker seien die Auswirkungen des 2014 eingeführten Petitionswesens auf die Gesetzgebung selten offensichtlich. Nancy Arendt widerspricht den Zweiflern und führt an, dass sie dank der Petitionen «konkrete Fortschritte» bei bestimmten Themen beobachtet habe. Selbst wenn sie die für eine Debatte im Plenum erforderlichen 4500 Unterschriften nicht erreichen.

«Zum Beispiel hat der Minister seinen Standpunkt in mehreren Punkten zum Zugang zum Transport für Menschen mit Behinderung geändert. In Bezug auf die Zulage für die Pflegekräfte zeigten die Diskussionen einen Mangel an Ausbildung», erklärt CSV-Abgeordnete, die Initiativen in diesem Bereich fördern will.

«Menschen, die eine Petition starten wollen, sollten nicht zögern, für ihre Überzeugungen zu kämpfen. Wir werden immer zur Verfügung stehen, um sie zu beraten», sagt Arendt zum Abschluss.

