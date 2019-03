«Luxemburgisch braucht eine Rechtschreibung»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Marc Barthelemy, der im vergangenen Oktober in die neu geschaffene Position des Kommissars für die luxemburgische Sprache berufen wurde, erläutert im Gespräch mit L'essentiel seine Ziele. Er hält es für eine große Herausforderung, einer Sprache – deren Bedeutung besonders auf europäischer Ebene immer weiter abnimmt – ein neues Renommee zu verleihen. «Luxemburgisch zählt nicht zu den offiziellen Amtssprachen der EU. Das macht es schwierig, Studiengänge in dieser Fachrichtung anzubieten oder zu finanzieren.»

In diesem Zusammenhang sei es dringend geboten, Regeln für die Schreibweise der luxemburgischen Sprache festzulegen. «Ein vollständiges Wörterbuch ist erforderlich, aber auch eine detaillierte Grammatik. Eine Abteilung der Universität Luxemburg beschäftigt sich derzeit mit diesem Thema».

Angebot deckt Nachfrage nicht

In der Erwachsenenbildung seien die Probleme anders gelagert: Immer mehr Ausländer lernen Luxemburgisch, um ihre Position auf dem hiesigen Arbeitsmarkt zu stärken. Das Angebot an Kursen deckt mittlerweile die Nachfrage nicht mehr. Laut Bildungsministerium besteht eine dringende Notwendigkeit, eine Bestandsaufnahme von Angebot und Nachfrage zu machen.

Der Mangel an Lehrkräften, die fehlende Infrastruktur, aber auch ein Kursenangebot, das nicht vielseitig genug ist beschäftigen Barthelemy. «Alle sind in den gleichen Kursen, unabhängig von den Niveaustufen und der sprachlichen Herkunft der Lernenden», so der Sprachkommissar.

(Thomas Holzer/L'essentiel)