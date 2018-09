«Gutland» räumt beim Lëtzebuerger Filmpräis ab

«Gutland» ist der große Gewinner des Lëtzebuerger Filmpräis 2018. Der Spielfilm von Govinda Van Maele wurde am Samstagabend im Grand Théâtre zum besten Film gewählt.

Der Film, geschrieben und inszeniert von Govinda van Maele, erzählt die Geschichte eines jungen Deutschen, der in ein kleines luxemburgisches Dorf flüchtet. Der ländliche Thriller, der im Februar 2018 auf dem Filmfestival der Stadt Luxemburg gezeigt und im Mai im Großherzogtum veröffentlicht wurde, wurde in verschiedenen Dörfern im Ösling und im Gutland gedreht. Zu den Darstellern gehören der deutsche Schauspieler Frederick Lau, sowie die Luxemburger Schauspieler Marco Lorenzini und Vicky Krieps.

Letztere ergatterte selbst eine Auszeichnung. Sie gewann den Best Actor/Best Actress Award für ihre Rolle als Tochter einer lokalen Berühmtheit.

After an incredible run at countless international film festivals, @GutlandFilm by Govinda van Maele ( @LesFilmsFauves ) wins the #Filmprais2018 for Best Luxembourgish Feature Film! Härzleche Gléckwonsch! So happy for the entire team! @DFilmakademie

Best Actor / Best Actress ( yes, one category, because #GenderEquality) goes to Vicky Krieps for her role in "Gutland" - the 2018 Luxfilmfest Audience Award winner. At the same time she probably also wins most entertaining acceptance speech #Filmprais2018 @DFilmakademie