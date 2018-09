Val de Hamm am Wochenende gesperrt

Verkehrsstörungen in und um die Hauptstadt sind die Bewohner mittlerweile ja gewohnt. Auch an den Wochenenden ist wegen Bauarbeiten immer mal wieder eine Straße nicht befahrbar. So wird es auch an diesem Wochenende sein. Der Val de Hamm im Westen der Stadt wird von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, komplett gesperrt. Das gab das Straßenbauamt am Mittwoch bekannt.

Der Verkehr aus Trier von der A1 wird auf den Kirchberg und durch die Innenstadt umgeleitet. Wer vom Bahnhof zum Findel möchte, fährt am besten über den Kreisverkehr Gluck über die A1.

Diese Haltestellen fallen weg

Auch beim öffentlichen Verkehr gibt es einige Änderungen zwischen Hamm und Cents. Die Haltestellen Al Molkerei, Général Patton, Pulvermuhl-Hammerdällchen, Cents-Hamm, Halte CFL, Cents-Kierch, Robert Bruch, Trèves, Carmel, Camille Polfer und Cents-Waassertuerm werden während der Arbeiten nicht angefahren. Das betrifft die Linien 7, 20, 25 und 29. Die Busse fahren jeweils um das betroffene Gebiet herum.

Der Bezirk Pulvermuhl wird in diesen Tagen mit einem Mini-Shuttle angefahren. Dieses fährt zwischen dem Hauptbahnhof, einer provisorischen Haltestelle an der Ecke Boulevard Général Patton/Rue du Fort Dumoulin.

(L'essentiel)