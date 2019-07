Was machen mit Knöllchen aus dem Urlaub?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vor vier Jahren wurde innerhalb der EU die sogenannte Verkehrsdelikte-Richtlinie unterzeichnet. Sie ermöglicht, dass Vergehen im Straßenverkehr, die im Ausland begangen werden, in der gesamten EU verfolgt und bestraft werden können.

So hat zur Identifizierung eines Verkehrssünders jeder EU-Mitgliedstaat auf Antrag Zugang zum Fahrzeugzulassungs- und Kennzeichenregister eines anderen Landes der Union. Nur Irland und Großbritannien nehmen nicht an diesem Informationsaustausch teil. Die Schweiz – auch wenn nicht in der EU – hingegen schon.

Nicht alle Vergehen werden verfolgt

Die Behörden des Alpenstaates leiten die Knöllchen beispielsweise direkt an die luxemburgische Staatsanwaltschaft weiter. Diese übergibt sie wiederum an die Polizei, die sie an den Halter des Fahrzeugs schickt.

Im Großherzogtum werden nicht alle Vergehen von Ausländern systematisch verfolgt. Die im Luxemburger Recht umgesetzte Richtlinie sieht vor, dass unter anderem folgenden Straftaten nachgegangen wird: Geschwindigkeitsübertretung, Nichtanlegen des Sicherheitsgurts, Überfahren einer roten Ampel, Trunkenheit oder Drogeneinfluss am Steuer, unbefugte Benutzung eines Fahrstreifens sowie die Nutzung eines Handys während der Fahrt.

Auch wenn die Luxemburger Richtlinie keine Verfolgung für Falschparkern vorsieht, droht Parksündern, abgeschleppt zu werden – insbesondere an touristischen Orten.

(Patrick Théry/L'essentiel)