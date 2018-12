Heute wechselt die Regierung in Luxemburg

Nach der Bestätigung des Koalitionsvertrages durch DP, Déi Gréng und LSAP am Dienstagabend übernimmt die neue Regierung. Der Machtwechsel findet von Mittwoch bis Donnerstag in den Ministerien statt, in denen die Minister wechseln. Die ehemalige Regierung muss am Mittwochmorgen beim Großherzog empfangen werden, bevor die Vereidigung des neuen Regierungsteams am Mittwochnachmittag stattfinden kann.

10 Uhr Die erste Regierungskoalition unter Xavier Bettel traf sich heute Morgen zum letzten Mal. Bei dieser Gelegenheit dankte «Ministerpräsident Xavier Bettel den scheidenden Ministern für ihr Engagement», so eine Erklärung des Staatsministeriums.

(L'essentiel)