Immer weniger Neujahrsgrüße per SMS

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Tradition, seinen Freunden und der Familie zum Jahreswechsel eine Grußbotschaft zukommen zu lassen, hielten die Luxemburger auch in diesem Jahr hoch. Anstatt SMS zu versenden, bevorzugen hierfür aber immer mehr Mobilkunden Messaging-Dienste wie Whatsapp oder Facebook. Das teilen die Mobilfunkanbieter mit. In diesem Jahr seien besonders viele Videos verschickt worden. «Damit setzte sich die Tendenz der letzten Jahre auch 2017 fort», sagt ein Post-Sprecher.

Orange verzeichnete während der Festtage zwölf Prozent weniger verschickte SMS als im Vorjahr. Die Kunden des Unternehmens verschickten in der Silvesternacht etwa 170.000 Kurznachrichten – 686 pro Minute. Bei Tango waren es sogar 20 Prozent weniger.

Dagegen sei der Datenverbrauch zu Gunsten der Massaging-Dienste weiter gestiegen – bei Tango um rund 30 Prozent, bei Orange um 45 Prozent. «Die Neujahrswünsche wurden zum Großteil über das mobile Internet verschickt», erklärt ein Sprecher von Tango. Bei der Post stieg der Datenverbrauch um 56 Prozent, was den Rückgang der SMS mehr als wettmache. Seinen Spitzenwert erreichte der Datenverkehr auch in diesem Jahr in den Minuten nach Mitternacht.

(jg/L'essentiel)