Rammstein ist bereit für Fans in Luxemburg

Ein riesiger Turm im hinteren Teil der Bühne mit dem Logo der Band steht im Herzen einer außergewöhnlichen Szenerie, gepaart mit einer hochfliegenden pyrotechnischen Show – das erwartet die rund 17.500 Rammstein-Fans am Samstag am Veranstaltungsort in Roeser.

Acht Jahre nach dem letzten Konzert in Luxemburg ist die von Till Lindemann geführte Band wieder da und verspricht im Rahmen ihrer «Europe Stadium Tour» eine großartige Show.

Feuriges Spektakel erwartet

«Wir wollten unbedingt, dass unsere Musik wärmer klingt und näher am Leben ist», sagte Paul Landers, der Gitarrist der Berliner Band, im Januar gegenüber Guitar World. Im Frühjahr startete die Band ein fulminantes Comeback und sorgte nicht nur für Begeisterungsstürme. Das Video zur Single «Deutschland» sorgte für einigen Wirbel.

Wie üblich wird die Band auch in Roeser auf der Bühne mit dem Feuer spielen mit dem Feuer auf der Bühne spielen. Vor dem Auftritt musste sich allerdings auch der Veranstalter einige Kritik wegen der Parksituation am Veranstaltungsort gefallen lassen.

(Cédric Botzung/L'essentiel)