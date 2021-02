Experte fordert «Handy-​​Blitzer» in Luxemburg

Smartphones sind für mindestens zwölf Unfälle im Jahr 2018 und 18 Unfälle im Jahr 2019 verantwortlich gewesen. Das geht aus der gemeinsamen Antwort von Mobilitätsminister François Bausch und Henri Kox (Déi Gréng), Minister für innere Sicherheit, an den Abgeordneten Max Hahn (DP) hervor. Für 2020 basiert die noch unvollständige Statistik auf acht Unfällen.

Die Zahlen sind nur bedingt aussagekräftig, denn nicht immer sei es möglich zu beurteilen, ob das Telefon der Auslöser für den Unfall war. Telefonieren während des Fahrens verdreifache das Unfallrisiko, Lesen oder Schreiben von Nachrichten mache das Risiko sogar 23 Mal größer, so eine von den Ministern zitierte Studie. Zudem stehe darauf ein Bußgeld von 145 Euro. «Wir führen von Zeit zu Zeit Kontrollen durch, die jeweils auf lokaler Ebene organisiert werden», heißt es seitens der Polizei.

Blitzer gegen Handys am Steuer

Die Minister warnen, dass auch die Nutzung anderer technischer Geräte, wie das Navigationsgerät oder das Autoradio zu mehr Unfällen führen könne. Zwischen 2015 und 2019 ereigneten sich durch die Bedienung verschiedener Geräte 81 Unfälle. Aufgrund der vielen Verstöße und den einhergehenden Unfällen, wurden 2019 insgesamt 3476 Strafzettel ausgestellt. Im Jahr 2020 waren es trotz des sich verringernden Verkehrsaufkommens noch 2955 Strafzettel.

«Ich verstehe nicht, warum die Regierung noch keine Blitzer-Offensive gestartet hat, um die Handynutzung am Steuer zu überwachen», sagt Paul Hammelmann, Präsident der Sécurité Routière. «Die Technologie existiert, lasst sie uns unter Beachtung des Datenschutzes nutzen». Obwohl der gesetzliche Rahmen vor kurzem überarbeitet wurde, ist die Installation solcher Geräte derzeit nicht vorgesehen. Hammelmann spricht sich auch gegen die Bedienung von Handys an Ampeln aus: «Denn auch im Stillstand nimmt ein Autofahrer noch am Verkehr teil. Es ist besser, an der Seite zu parken».

