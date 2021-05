Konzert vor 1000 Leuten für den 21. Mai geplant

Am Mittwoch erst hatte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) angekündigt, dass im Rahmen der neuen Corona-Maßnahmen schon bald wieder Versammlungen mit 1000 Menschen möglich sein könnten. Die Macher der Rockhal haben nicht lange gefackelt und ein Konzert dieser Größenordnung für den 21. Mai angekündigt.

No der 1. Concerts Serie am Feb sinn mir frou d'Suite vun der Initiative #BecauseMusicMatters an soumat den nächsten Schratt a Richtung Live Musik mat engem Concert vum #SergeTonnar den 21. Mee op der Bühn vun der #Rockhal virun 1000 Leit, anzeleeden.gi den 7. Mee an d'Vente! pic.twitter.com/MjgdUnzQgQ — Rockhal (@rockhal_lu) May 6, 2021

Es könnte das erste Konzert vor einem so großen Publikum seit Beginn der Pandemie sein. Was liegt also näher, als mit dem luxemburgischen Künstler Serge Tonnar die Live-Musik im Großherzogtum wieder zum Leben zu erwecken. Der Kartenvorverkauf startet ab Freitag, heißt es seitens der Veranstalter.

Abstandsregel, Maskenpflicht und zwei Corona-Tests

Die Rockhal hatte bereits vor einigen Wochen eine Reihe von bestuhlten Testkonzerten mit etwa 100 Zuschauer veranstaltet. Für das Konzert am 21. Mai, das die Reihe «Because music matters» fortsetzt, gelten sowohl die Abstandsregel als auch die Maskenpflicht, so die Rockhal.

Darüber hinaus bedeutet der Kauf einer Eintrittskarte für die Zuschauer «die Verpflichtung, sich am Eingang einem kostenlosen Antigentest zu unterziehen, sowie sieben Tage später einem PCR-Test». Dieses Konzert dient auch als Test und wird von den Gesundheitsbehörden überwacht, mit dem Ziel, «die Konzerte mit größtmöglicher Sicherheit für alle wieder durchzuführen».

Tickets Die Karten im Vorverkauf an diesem Freitag kosten 20 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder bis 14 Jahre kosten.

(L'essentiel)